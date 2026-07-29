Chris Anne madre de Ben Affleck fallece por paro cardiopulmonar a los 83 años

Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben y Casey Affleck, falleció a los 83 años por un paro cardiopulmonar, con un adenocarcinoma pancreático como condición médica contribuyente, según el certificado de defunción difundido por medios estadounidenses.

La maestra, activista y egresada de Harvard murió el 2 de junio mientras se encontraba en la residencia de su hijo Ben Affleck en Los Ángeles.

La noticia de su fallecimiento ha generado muestras de condolencia en el mundo del entretenimiento, donde la familia Affleck es ampliamente conocida.

Los detalles de la causa de muerte fueron confirmados tras la difusión del certificado de defunción, que estableció las circunstancias médicas del deceso de la madre de los reconocidos actores.