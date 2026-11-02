Choque entre dos vehículos en calle a Huizúcar deja tres heridos, incluida una menor

Tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en la calle a Huizúcar, donde dos vehículos particulares colisionaron durante la noche. Entre los afectados se encuentra una menor de edad.

Las instituciones de socorro acudieron al lugar para brindar asistencia a los heridos, quienes fueron estabilizados y posteriormente trasladados a un centro hospitalario.

Por otro lado, personal de Cruz Verde Salvadoreña informó sobre la atención de una persona que impactó contra un poste. Según el socorrista, el paciente presentaba signos vitales bajos, fue estabilizado en el lugar y trasladado a un hospital en condición delicada.