China busca fortalecer su relación estratégica con Perú y ampliar la cooperación en diferentes sectores. Así lo manifestó el presidente chino, Xi Jinping, durante un encuentro con su homóloga peruana, Keiko Fujimori, realizado en Shenzhen, en el marco de la 33.ª reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Durante la reunión, Xi Jinping destacó los 55 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y señaló que China se mantiene como el principal socio comercial de Perú y su destino de exportaciones durante 12 años consecutivos.

Asimismo, planteó cuatro ejes de trabajo: fortalecer los vínculos políticos, ampliar la cooperación económica y tecnológica, impulsar los intercambios culturales y educativos, y reforzar la coordinación en espacios multilaterales.

Por su parte, Keiko Fujimori expresó la disposición de Perú para profundizar los vínculos comerciales y promover nuevas inversiones chinas en el país.