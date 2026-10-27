Chefs españoles con estrella Michelin ofrecerán cena benéfica por la niñez salvadoreña

Cinco chefs españoles con estrella Michelin unirán su talento en una cena benéfica el 3 de diciembre en apoyo al Hogar de Niños San Vicente de Paúl. El menú tendrá un precio de 190 dólares y todo lo recaudado será donado a esa institución.

La cena se realizará en el Hotel Acantilados, como parte del proyecto Estrellas por el Mundo. La organización destacó que es la primera vez que cinco chefs con estrella Michelin se reúnen en El Salvador para una actividad de este tipo.

El menú incluye langosta con huevos fritos y patata, solomillo con salsa picante y berenjena al fuego, y un postre de chocolate con piñones. Habrá mesas VIP para 12 comensales y una selección de vinos españoles.