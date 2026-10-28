Chef con estrellas Michelin realizarán cena benéfica en el país

La alta cocina y la solidaridad se unen en una cena benéfica que reunirá a cinco chefs españoles, la iniciativa busca recaudar fondos para un hogar de niños.

Cinco chefs españoles con estrella Michelin y autoridades de gobierno anunciaron la cena benéfica que se realizará el 3 de diciembre, como parte del proyecto estrellas por el mundo, en apoyo al hogar de niños San Vicente de Paúl en San Salvador.

El menú tendrá una variedad de platillos y vinos traídos desde el país ibérico.

A esta iniciativa también se han sumado diferentes empresas.

Las entradas ya están disponibles en smart ticket, todo lo recaudado será entregado al hogar de niños San Vicente de Paúl.