Chatarreros sobreviven entre ruinas de terremoto en Venezuela

Una docena de personas sobrevive recolectando metales y desechos entre los escombros del complejo residencial La Mar Suites en Tucacas, estado Falcón, que colapsó tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, donde más de 5,300 personas perdieron la vida, según informó un reporte desde el paraíso costero del norte del país.

José Luis Teras, de 53 años, quien solía vender helados a turistas, ahora se dedica junto a otros chatarreros a recuperar cabillas, aluminio, hierros y otros materiales reciclables que han caído a los lados de los muros desplomados, para venderlos y así poder subsistir en medio de la crisis.

Los recolectores, que trabajan sin permiso para subir a la estructura derrumbada y son advertidos por la policía, admiten que buscan también colchones porque muchas personas guardaban dólares en sus viviendas.

El turismo en la zona, que solía recibir visitantes al Parque Nacional Morrocoy, ha disminuido drásticamente, afectando a embarcaciones como la de Luis Miguel Sánchez, quien espera una lenta recuperación.