Charles Leclerc y Alexandra Saint anuncian que esperan su primer bebé

El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc y su esposa Alexandra Saint anunciaron que están esperando su primer bebé, una noticia que ha emocionado a los seguidores del automovilismo y a quienes han seguido de cerca su historia de amor, confirmando así los rumores que surgieron en las últimas semanas tras unas fotografías compartidas durante sus vacaciones.

La pareja, que contrajo matrimonio este año en una ceremonia privada en Mónaco, recibió miles de mensajes de felicitaciones de fanáticos y colegas del deporte, pese a que suelen mantener su vida personal lejos de los reflectores.

Leclerc, una de las principales figuras de Ferrari y uno de los pilotos más populares de la parrilla, iniciará una nueva etapa fuera de las pistas al convertirse en padre por primera vez.