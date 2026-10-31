Charles Leclerc marca el mejor tiempo en el entrenamiento libre del Gran Premio de México

Charles Leclerc dio el mejor tiempo en el segundo entrenamiento libre del Gran Premio de México, con un registro de 1 minuto 17 segundos.

El piloto de Ferrari superó a Norris y Russell en el circuito Hermanos Rodríguez, mientras el actual líder de la F1 quedó cuarto.

Durante este viernes se desarrollaron las primeras jornadas de entrenamientos libres previas a la clasificación.

El circuito de los Hermanos Rodríguez recibe un fin de semana de mucho colorido con la disputa del Gran Premio de México.

La carrera se correrá el domingo a las 2:00 p.m. hora de El Salvador.