Charles Leclerc marca el mejor tiempo en el entrenamiento libre del Gran Premio de México

El piloto de Ferrari superó a Norris y Russell en el circuito Hermanos Rodríguez.

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Charles Leclerc dio el mejor tiempo en el segundo entrenamiento libre del Gran Premio de México, con un registro de 1 minuto 17 segundos.

El piloto de Ferrari superó a Norris y Russell en el circuito Hermanos Rodríguez, mientras el actual líder de la F1 quedó cuarto.

Durante este viernes se desarrollaron las primeras jornadas de entrenamientos libres previas a la clasificación.

El circuito de los Hermanos Rodríguez recibe un fin de semana de mucho colorido con la disputa del Gran Premio de México.

La carrera se correrá el domingo a las 2:00 p.m. hora de El Salvador.