Champions League: estos son los partidos destacados de la segunda jornada

La UEFA Champions League 2026-2027 retoma la actividad con la segunda jornada de la fase de liga, que comienza este martes.

Entre los encuentros destacados figura el duelo entre Galatasaray y FC Barcelona, programado para la 1:00 p. m., hora de El Salvador. El conjunto azulgrana llega tras golear en la primera fecha, mientras que el equipo turco busca recuperarse de su derrota inicial.

La jornada del martes también contempla los enfrentamientos entre Atlético de Madrid y Manchester United, en el estadio Metropolitano; Villarreal y Napoli, en La Cerámica; y Arsenal contra Lille, en el Emirates Stadium. En la fecha anterior, el Atlético, Villarreal y Napoli perdieron sus respectivos compromisos, mientras que el Manchester United y Arsenal comenzaron con victorias. Por su parte, el Lille llega tras caer en su debut.