Champions League 2026-2027 define cartelera con Barcelona-City y Real Madrid-Arsenal

La UEFA Champions League 2026-2027 ya tiene definido su camino con un sorteo que dejó duelos destacados desde la primera jornada, incluyendo Barcelona contra Manchester City, Real Madrid frente al Arsenal y el vigente campeón Paris Saint-Germain ante el City.

La fase de Liga arrancará del 8 al 10 de septiembre y culminará el 27 de enero de 2027.

Los 8 primeros clasificarán directamente a octavos de final; los del 9 al 24 disputarán repechaje.

La gran final se jugará el 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.