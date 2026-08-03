Chalatenango: Capturan a dos hombres con sacos de aparente materiales para pirotecnia

En un control vehicular instalado en La Palma, Chalatenango Norte, las autoridades capturaron a dos sujetos quienes se conducían en un camión con 100 sacos de materiales para la elaboración de productos pirotécnicos sin la documentación requerida por la ley.

Ambos detenidos fueron remitidos por el delito de contrabando de mercancía, luego de que los agentes encontraran la carga que carecía de los permisos legales para su transporte y comercialización.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen de los materiales y si existe una red detrás de esta operación ilícita en la zona norte del país.