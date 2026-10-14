Cerebro predice movimientos propios y anula la sensación de cosquillas al autoinducirlas

El cerebro predice nuestros propios movimientos, lo que explica por qué no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos.

Cuando alguien más lo hace, se activa una integración completa del cerebro que involucra la corteza sensitiva, la amígdala y otras estructuras.

El neurólogo Carlos Samayoa explicó que existen dos sensaciones involucradas: la Knimesis y la gargalesis. La quimesis es una sensación leve de hormigueo que sí podemos autoinducir, mientras la gargalesis es la risa que genera las cosquillas.

Las fibras nerviosas A-Beta conducen la información hacia la corteza sensitiva motora. Las cosquillas pueden producir placer, incomodidad o incluso dolor según las áreas cerebrales activadas.