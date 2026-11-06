Cerca del 50% de los motociclistas circula sin licencia en El Salvador

Los controles vehiculares del Viceministerio de Transporte han identificado que cerca del 50% de quienes se trasladan en motocicleta no cuentan con licencia, una falta muy grave que se sanciona con una multa de 150 dólares, según el reporte periodístico.

En los operativos instalados en el bulevar del Ejército, varios motociclistas fueron sorprendidos sin el permiso, como William, quien deberá pagar la esquela y dijo que agilizará el proceso para obtener el documento en una escuela de manejo.

El transporte de carga pesada también sigue bajo la lupa: las inspecciones verifican que no tengan llantas lisas, que cuenten con la de repuesto, los implementos de seguridad y los documentos en regla, y los conductores consideran que deberían incluirse las pruebas antidoping.

Este año, el transporte de carga ha estado involucrado en 1,238 accidentes, mientras que los motociclistas suman 4,687 siniestros y 554 fallecidos.