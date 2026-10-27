Cerca de 800 facilitadores judiciales ayudan a resolver conflictos comunitarios

Cerca de 800 líderes comunitarios forman parte del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, una iniciativa impulsada por la Corte Suprema de Justicia.

Entre las situaciones que atienden figuran los desacuerdos entre vecinos por estacionamientos no autorizados, los conflictos comunitarios y las charlas para prevenir la violencia intrafamiliar.

María del Carmen Bonifacio, facilitadora judicial de Zaragoza, dedica parte de su tiempo a orientar y acompañar a los habitantes de su comunidad de manera voluntaria. Según explicó, está disponible para atender a quienes necesitan asesoramiento.

Los vecinos destacaron que este servicio les permite recibir orientación y conocer a qué instituciones acudir sin tener que desplazarse para consultar cada problema.