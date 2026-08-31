Cerca de 70 profesionales se capacitan para fortalecer el deporte paralímpico

El Comité Paralímpico de El Salvador (COPESA), junto al Comité Paralímpico de México y con el respaldo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), realizó una capacitación dirigida a profesionales vinculados al deporte y la atención de atletas con discapacidad. La jornada reunió a cerca de 70 participantes de distintas áreas relacionadas con el deporte adaptado.

La formación estuvo a cargo de especialistas del Comité Paralímpico de Mexicano y abordó temas como clasificación médica funcional, nutrición deportiva especializada y aspectos técnicos aplicados a la natación.

Con esta iniciativa, las instituciones buscan actualizar las capacidades de los profesionales que acompañan a los atletas paralímpicos y fortalecer las herramientas técnicas para contribuir al desarrollo del deporte adaptado en el país.