CEPAL eleva la proyección de crecimiento económico de El Salvador

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) mejoró su estimación de crecimiento para El Salvador a 4.5% en 2026.

El país comparte la segunda posición con Panamá entre las economías con mayor crecimiento proyectado en la región.

La proyección representa un aumento de 0.6 puntos frente al 3.9% previsto en agosto por el organismo. Venezuela encabeza la lista regional con un crecimiento previsto del 6.5%.

Los datos de la CEPAL coinciden con otros organismos multilaterales y las estimaciones nacionales.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial también proyectan un alza del 4.5%, mientras el Banco Central de Reserva salvadoreño estima hasta un 5%.

Para 2027, la CEPAL prevé que la economía salvadoreña modere su crecimiento al 4.1%.