Centro Integral de Hemodiálisis del ISSS atiende a pacientes con enfermedad renal

El Centro Integral de Hemodiálisis del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) atiende actualmente a 815 pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5, registrando un incremento anual de aproximadamente 100 nuevos pacientes, según informó el periodista Fernando Morales en un recorrido por las instalaciones.

La mayor incidencia de la enfermedad se presenta entre los 45 y 55 años, aunque se atienden pacientes desde los 18 años hasta los 85 años, e incluso en el Hospital de Niños se han registrado casos en diálisis peritoneal y hemodiálisis, una situación que antes era poco común.

El centro, que abrió sus puertas en abril, cuenta con 9 salas de hemodiálisis y atiende a un promedio de 280 pacientes diarios distribuidos en 4 turnos, de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. de lunes a sábado.

El tratamiento consiste en la extracción de sangre a través de un catéter o fístula, que pasa por un filtro y regresa al paciente, reemplazando la función de los riñones para eliminar toxinas y líquidos del cuerpo.