Centro Histórico de San Salvador alcanza 99% de liberación tras retiro de 1,500 puestos

La liberación de espacios en el Centro Histórico de San Salvador alcanzó el 99% tras el retiro de alrededor de 1,500 puestos, informó el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán.

Los trabajos forman parte de la fase 8 del plan de revitalización e incluyen sectores como la 12 Calle Poniente, 29 de Agosto, Séptima, Novena, Onceava y Treceava Avenida Sur, además de pasajes aledaños.

Tras el retiro de los puestos, las autoridades continúan con las labores de limpieza y remoción de estructuras y desechos. Hasta el momento, se han recogido aproximadamente 650 toneladas de residuos y se registra un avance del 79% en la limpieza de las zonas que ya fueron liberadas.