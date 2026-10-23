El edificio cuenta con salones de clases, un aula virtual inteligente y laboratorios equipados para la formación en robótica, manufactura, automatización y análisis de datos.

Es el nuevo centro de capacitación en innovación industrial del Itca-Fepade.

Con una inversión de 5.8 millones de dólares y el apoyo de Corea del Sur, el proyecto incorpora tecnología de última generación.

Con la adquisición de equipamiento tecnológico y la creación de nuevas carreras, este centro busca que los estudiantes desarrollen competencias para automatizar procesos, optimizar operaciones y responder a las exigencias de las empresas.

Cada año, proyecta beneficiar a más de 2,100 estudiantes y alrededor de 1,500 participantes en cursos y diplomados.

El proyecto inicio en 2019 y se ejecutará hasta 2028. Con esta infraestructura, el Itca-Fepade fortalece su modelo de formación dual, que combina la enseñanza académica con la práctica en más de 300 empresas asociadas, actualmente son 8 las carreras que se imparten bajo este modelo.

Además, ha contado con la asesoría de expertos académicos de la universidad de Hanyang, de Corea del Sur quienes capacitaron y certificaron a los docentes de ITCA. Elaboraron y entregaron también guías metodológicas, planes de estudio y manuales técnicos especializados para la instrucción.