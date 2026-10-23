Centro de Capacitación en Innovación Industrial del ITCA

Itca-Fepade inauguró un moderno centro de capacitación en innovación industrial con el que busca que los estudiantes desarrollen competencias ante las exigencias de las empresas.

El edificio cuenta con salones de clases, un aula virtual inteligente y laboratorios equipados para la formación en robótica, manufactura, automatización y análisis de datos.

Es el nuevo centro de capacitación en innovación industrial del Itca-Fepade.

Con una inversión de 5.8 millones de dólares y el apoyo de Corea del Sur, el proyecto incorpora tecnología de última generación.

Con la adquisición de equipamiento tecnológico y la creación de nuevas carreras, este centro busca que los estudiantes desarrollen competencias para automatizar procesos, optimizar operaciones y responder a las exigencias de las empresas.

Cada año, proyecta beneficiar a más de 2,100 estudiantes y alrededor de 1,500 participantes en cursos y diplomados.

El proyecto inicio en 2019 y se ejecutará hasta 2028. Con esta infraestructura, el Itca-Fepade fortalece su modelo de formación dual, que combina la enseñanza académica con la práctica en más de 300 empresas asociadas, actualmente son 8 las carreras que se imparten bajo este modelo.

Además, ha contado con la asesoría de expertos académicos de la universidad de Hanyang, de Corea del Sur quienes capacitaron y certificaron a los docentes de ITCA. Elaboraron y entregaron también guías metodológicas, planes de estudio y manuales técnicos especializados para la instrucción.