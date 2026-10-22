Cenas abundantes y poca higiene del sueño explican la falta de descanso nocturno

Cenas demasiado abundantes y una higiene del sueño inadecuada explican por qué cuesta conciliar el sueño y por qué falta energía al día siguiente. El licenciado Juan Gilberto Ramírez recomendó revisar los hábitos y gestionar el estrés de forma positiva.

La falta de descanso nocturno se relaciona con hábitos inadecuados, como demasiada luz al acostarse o dejar la televisión encendida.

El especialista señaló que el cuerpo necesita energía para dormir, pero la digestión de una cena abundante resta ese recurso.

Las preocupaciones y el estrés no gestionado impiden la relajación y, por lo tanto, el descanso. Cuando la dificultad se vuelve crónica, el buen funcionamiento de los órganos se va dañando y se manifiesta en enfermedades futuras.