Cementerios listos para el Día de los Difuntos

Las familias que visitarán los cementerios municipales de San Salvador Centro deberán acatar las medidas especiales de seguridad, prevención sanitaria y ordenamiento implementadas durante las jornadas del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

Entre las disposiciones esta la prohibición de ingresar flores naturales y recipientes con agua, debido al riesgo de convertirse en criaderos de zancudos, se recomienda además a los visitantes depositar los desechos en los contenedores habilitados y evitar dejar basura en pasillos, tumbas y espacios comunes.

Se prevé la presencia de aproximadamente 400 comerciantes en los alrededores de los cementerios entre de ellos de venta de flores, y comida, así como el servicio de limpieza de tumbas.

Para reforzar la seguridad, más de 200 elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos serán desplegados en los diferentes cementerios y sus alrededores, se encargarán además de vigilar que los asistentes eviten pagar por estacionamientos no autorizados.

Los cementerios de San Salvador Centro contaran con horario especial de atención de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.