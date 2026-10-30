Cementerios de San Salvador Centro prohíben flores naturales y recipientes con agua por el Día de los Difuntos

Los cementerios municipales de San Salvador Centro implementaron medidas especiales de seguridad, prevención sanitaria y ordenamiento para recibir a miles de visitantes en el Día de los Difuntos.

Entre las disposiciones está la prohibición de ingresar flores naturales y recipientes con agua debido al riesgo de convertirse en criaderos de zancudos.

Las familias que visiten los cementerios deberán acatar las medidas durante las jornadas del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Se recomienda depositar los desechos en los contenedores habilitados y evitar dejar basura en pasillos, tumbas y espacios comunes.

Las autoridades instalaron más de 120 basureros en todos los cementerios y prohibieron también dejar alimentos en el interior. Los cementerios contarán con horario especial de atención de 7 de la mañana a 5 de la tarde.