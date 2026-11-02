Cementerio La Bermeja registra más de 21 mil visitantes este Día de los Fieles Difuntos

El Cementerio La Bermeja, en San Salvador Centro, registra una gran afluencia de personas que han decidido venir a enflorar a sus seres queridos en este Día de los Fieles Difuntos.

Solo este día, desde las 7 de la mañana, llevan un total de 21 mil 500 personas en ese camposanto.

El director de cementerios informó que desde el sábado 31 de octubre hasta el 1 de noviembre registraron alrededor de 31 mil 500 personas que visitaron los diferentes cementerios de la Administración General.

Las familias se han reunido para honrar la memoria de sus seres queridos y ya se pueden ver tumbas completamente adornadas. Los cementerios de San Salvador Centro están habilitados hasta las 5 de la tarde para quienes aún deseen llegar.