Cementerio de Santa Tecla espera cerca de 50 mil personas en los siete camposantos de La Libertad Sur

El cementerio municipal de Santa Tecla registra una buena afluencia de visitantes, y las autoridades esperan cerca de 50 mil personas en los siete cementerios de La Libertad Sur.

Desde tempranas horas de la mañana ya habían bastantes tecleños acercándose para conmemorar con cariño a sus seres queridos.

El dispositivo de seguridad incluye 140 elementos del CAM en los distintos cementerios del municipio, además de alrededor de 80 agentes de la Policía Nacional Civil y 30 elementos de la alcaldía desplegados en la 7ª Avenida, la 13ª Avenida, la Quinta Calle y el cementerio.

Las autoridades informaron que los parqueos serán completamente gratuitos. También se permite el ingreso a personas con movilidad limitada, a quienes se les deja cerca del camposanto y se les colabora para llegar.