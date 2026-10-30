Cementerio de Mascotas Amigos en El Salvador alberga a más de 300 animales fallecidos desde 2020

El Cementerio de Mascotas Amigos, habilitado desde 2020 en El Salvador, alberga a más de 300 mascotas fallecidas y ofrece un servicio digno para las familias. En el lugar se realizó una actividad el 25 de octubre en la que abuelos, padres y niños participaron decorando las tumbas con plantas y flores.

Cuerpo de texto: El encargado del cementerio explicó que el objetivo es brindar un servicio digno y económico a las familias que se preguntan dónde disponer de su mascota. Señaló que el lugar cuenta con todo un protocolo porque buscan brindar solidaridad y ser parte de ese sentimiento. Añadió que las mascotas son parte de la familia y que cuando fallecen es algo doloroso, por lo que ofrecen un entierro digno de un rey de la casa. Las actividades para recordar a las mascotas se extienden hasta el 2 de noviembre.