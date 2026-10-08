Celine Dion cae del escenario durante concierto en Francia y se levanta sin abandonar

Celine Dion sufrió una caída durante una presentación en un concierto en Francia. La cantante perdió el equilibrio mientras realizaba saltos apoyada sobre una sola pierna y terminó sentada sobre el escenario.

El episodio ocurrió esta semana durante las presentaciones de su serie de conciertos en París en 2026. La artista se encontraba interpretando uno de los temas del repertorio cuando ocurrió la caída.

Dion se levantó rápidamente y continuó con su performance, mientras el público seguía disfrutando la presentación. La cantante canadiense tiene 58 años y estaba en tacones, lo que complicaba la coreografía. Las imágenes del momento preocuparon a muchas personas, aunque la artista no abandonó el espectáculo.