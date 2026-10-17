Cazzu aclara que ‘Con Otra’ nació en una charla con su psicóloga durante su relación con Nodal

La cantante argentina Cazzu aclaró el origen de su canción «Con Otra» durante una conversación en el podcast Ruido y Sentimiento.

La artista explicó que la idea del tema surgió durante una charla con su psicóloga cuando todavía mantenía una relación con Nodal.

La cantante reveló que algunas canciones de su álbum Latinaje fueron escritas cuando atravesaba un buen momento sentimental.

Desde su estreno en marzo de 2025, el tema generó múltiples interpretaciones en redes sociales.

Cazzu precisó que su proceso creativo comenzó antes de los acontecimientos con los que el público relacionó la canción.