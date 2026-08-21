Caudal del río Lempa se reduce 65% y afecta a pescadores, agricultores y areneros

El río más importante de El Salvador, el Lempa, registra una reducción de su caudal de hasta un 65%, según estimaciones de habitantes de San Marcos Lempa, lo que ha impactado gravemente la pesca, agricultura y extracción de arena en la zona.

Francisco Portillo, residente de la zona desde hace 35 años, aseguró que la profundidad del río solía ser de 4 a 5 metros y ahora apenas alcanza los 3 o 4 metros en sus puntos más hondos.

La falta de lluvia ha provocado la muerte de peces y la pérdida de pastos para el ganado.

Uno de los 25 areneros de la zona explicó que la baja del cauce obliga a recorrer distancias más largas para extraer arena, con ingresos de apenas 3 dólares por jornada laboral.

El Ministerio de Medio Ambiente confirmó que la zona se encuentra en condiciones de sequía meteorológica.