Casos de VIH en El Salvador

Entre 10 y 29 casos de VIH/Sida se registran cada semana, según la última actualización del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud. En lo que va del año, ya se reportan 489 casos según ONUsida.

Expertos en salud detallan que el desarrollo de esta enfermedad en el cuerpo se presenta en tres etapas.

Este incremento de casos, según la especialista de ONUsida, podría estar asociado a la falta de orientación hacia los jóvenes.

El organismo alerto que los recortes al financiamiento internacional y el retroceso en derechos humanos ponen en riesgo los avances en la lucha contra la epidemia.

En 2025, 1.2 millones de personas contrajeron VIH y 570,000 murieron por enfermedades relacionadas con el sida.

Además, el financiamiento internacional cayó un 18%, alcanzando su nivel más bajo en casi dos décadas.