Casos de rabia también afectan a los felinos

La rabia es una zoonosis viral que afecta a todos los mamíferos, sean estos domésticos o salvajes, inclusive se puede transmitir al humano a través del contacto con la saliva infectada por medio de mordeduras o arañazos.

Según la Organización Panamericana de Salud, está enfermedad causa cerca de 60,000 muertes humanas al año, sin embargo, El Salvador ya tiene más de 16 años de no registrar un caso de rabia, debido a las campañas masivas de vacunación a nivel nacional.

Comúnmente está enfermedad era transmitida por los perros, pero recientemente la OPS ha registrado un incremento de casos en felinos, debido a mordeduras de murciélagos.

Los primeros síntomas de la rabia pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, malestar general y hormigueo o dolor intenso en la zona de la mordedura, posteriormente la enfermedad evoluciona presentando síntomas más críticos.

A pesar de no tener caso en el país de esta enfermedad, expertos continúan señalando la importancia de mantener la vacunación contra la rabia de las mascotas y aplicarles los refuerzos según indique el veterinario.