José Carlos Rivas, Gerardo Javier Rivas y José Ricardo Rivas, siguen prófugos de la justicia, son acusado de cometer una estafa millonaria que afectó a cientos de personas, se trata del caso Forex.

Entre el 2017 y 2018, los imputados crearon una sociedad falsa para engañar a las víctimas, ofreciéndoles entre el 10% y 20% de ganancias si invertían desde 1,000 dólares en adelante en el mercado de divisas, 652 víctimas nunca recibieron las supuestas ganancias.

El juicio contra ellos ya se instaló en el tribunal segundo de sentencia de San Salvador.

Se prevé que, durante la vista pública, y a diario, se conozcan los relatos de 10 víctimas, por lo que el juicio se desarrollará hasta enero de 2027 los hermanos tienen órdenes de captura internacional activas.

En otro caso ya inició el proceso para devolver más de 1.4 millones de dólares a al menos 1,400 víctimas de Venicars. Esa sociedad de extranjeros, desde 2024 publicitaba en redes sociales, supuesta venta de vehículos y a las personas interesadas les hacían creer que podían otorgarles crédito y compras programadas, entre otras facilidades de pago, sin embargo, esos vehículos nunca fueron entregados.

En 2025 se capturó a los que serían los principales involucrados, dos de nacionalidad venezolana y dos ecuatorianos.

El ente fiscal está llamando por bloques a las víctimas, solo en la primera jornada se citaron 260 víctimas donde se hizo la devolución de un aproximado de 150,000 dólares.