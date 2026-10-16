Caso Maradona: hijas solicitan penas de hasta 15 años para profesionales de la salud

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona atraviesa una etapa decisiva luego de que sus hijas Dalma y Gianinna solicitaran penas de entre 10 y 15 años de prisión para tres profesionales de la salud vinculados a la atención del exfutbolista argentino.

Durante los alegatos finales, la representación legal pidió 15 años para Leopoldo Luque, médico personal del deportista; 12 para Nancy Forlini, coordinadora de la atención médica domiciliaria; y 10 para Agustina Cosachov, psiquiatra de su equipo.

La acusación sostiene que hubo negligencias y omisiones durante los últimos días de vida de Maradona, cuando se recuperaba en su domicilio de una cirugía por un hematoma subdural.