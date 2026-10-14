Se reanudó la audiencia preliminar del caso corruptela, en el juzgado cuarto de instrucción de San Salvador. En el proceso son señaladas más de 25 personas, entre ellas el exfiscal general Luis Martínez, los empresarios Enrique Rais y Aldo Vinicio Parducci Meléndez, y el fallecido expresidente Mauricio Funes.

La Fiscalía acusa a los procesados de peculado, cohecho, negociaciones ilícitas, lavado de dinero y falsedad documental, la investigación abarca 22 casos relacionados con corrupción y lavado de dinero, en los que se documentan 1.7 millones de dólares en dádivas entregadas y recibidas a cambio de beneficios personales.

Durante el proceso, algunos imputados, entre ellos exfiscales, solicitaron un procedimiento abreviado, fueron separados del proceso penal principal.

Se prevé que la audiencia se prolongue aproximadamente un mes, debido a la cantidad de acusados y al volumen del expediente judicial. El juzgado deberá determinar si los procesados enfrentarán un juicio público.