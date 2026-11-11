En medio del paisaje helado de la Antártida se encuentra un fenómeno natural conocido como la «Cascada de Sangre». Está ubicado en el glaciar Taylor, donde un flujo de agua de color rojo intenso emerge del hielo.

Aunque su apariencia resulta inquietante, no se trata de sangre. Su tonalidad se debe a la presencia de hierro disuelto en agua extremadamente salada.

Cuando el líquido entra en contacto con el oxígeno del aire, el hierro se oxida y adquiere un color rojizo similar al del óxido.

El agua proviene de una reserva subglacial que ha permanecido aislada durante millones de años. Su estudio permite comprender cómo sobreviven los microorganismos en ambientes extremos, incluso en ausencia de luz solar.