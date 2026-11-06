Cartón de huevos se cotiza hasta en 5 dólares con 75 centavos en mercados

El cartón de huevos se cotiza hasta en 5 dólares con 75 centavos en uno de los mercados más concurridos del país, según un sondeo de precios de la canasta básica.

El recorrido incluyó granos básicos, frutas, verduras, lácteos y carnes para orientar el presupuesto de las familias.

En granos básicos, la libra de arroz blanco y la de arroz precocido se encuentran a 60 centavos, mientras que el frijol negro cuesta 1.30 dólares.

El frijol tinto, el frijol rojo y el frijol blanco se cotizan a un dólar la libra, y el frijol tinto nuevo a 1.10. La chía registró una reducción de un dólar y se encuentra a 4 dólares, tras haberse mantenido en 5.

La recomendación para los compradores es elaborar una lista previa para evitar desperdicios y no malgastar el dinero.