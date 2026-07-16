Cártel de Juárez y Los Viagras entran en la lista de grupos terroristas de EE.UU.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas transnacionales.

Con estas nuevas designaciones, el gobierno de Donald Trump suma oficialmente seis cárteles mexicanos en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designadas.

El Cártel de Juárez, fundado en la década de 1970 y con operaciones en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y Los Viagras, una organización criminal con presencia principalmente en el estado de Michoacán, fueron incorporados a estas categorías por su participación en el tráfico de drogas y otros delitos vinculados al crimen organizado.