Carreteras donde más percances viales se registran

Estas son algunas de las carreteras que registran mayor accidentabilidad en el país, según especialistas y cuerpos de socorro. Entre los factores que inciden en estos siniestros señalan el exceso de velocidad, las distracciones al volante, la falta de mantenimiento de los vehículos y el uso de llantas lisas.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el tramo de Los Chorros, donde un camión arenero que, según los reportes, se quedó sin frenos impactó contra un autobús y dos vehículos particulares. El accidente dejó cinco personas fallecidas y 27 lesionadas.

A estos factores se suma la temporada de lluvias, que aumenta el peligro de accidentes debido a las condiciones de las carreteras y la menor visibilidad para los conductores.

Los horarios en los que más se reportan siniestros viales son entre las 5:00 a las 9:00 de la mañana, y de las 4:30 de la tarde hasta el anochecer.

Los accidentes de tránsito dejan a diario decenas de personas lesionadas en el país, el observatorio nacional de seguridad vial reporta 17,499 siniestros viales y 12,492 personas lesionadas, cifras que equivalen a un promedio de 61 accidentes y 44 lesionados cada día.

A estos datos se suman más de 1,000 fallecidos en lo que va del año.