Carretera de Oro: peatón muere atropellado por un camión cuando intentaba cruzar la arteria

Un peatón falleció tras ser atropellado por un camión en el kilómetro 7 de la Carretera de Oro. Según la información preliminar, la víctima intentaba cruzar la arteria cuando no advirtió la presencia del vehículo.

Asimismo, el conductor tampoco logró detenerse a tiempo y terminó arrollando al peatón. Debido a las lesiones sufridas, la persona murió en el lugar. Los socorristas acudieron para brindarle asistencia, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La Policía de Tránsito y personal de Medicina Legal también llegaron a la escena para realizar los procedimientos correspondientes. Durante las diligencias, uno de los carriles permaneció cerrado.