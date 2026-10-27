Carretera de Oro: peatón muere atropellado por un camión cuando intentaba cruzar la arteria

Socorristas llegaron al lugar, pero la víctima ya no presentaba signos vitales.

Un peatón falleció tras ser atropellado por un camión en el kilómetro 7 de la Carretera de Oro. Según la información preliminar, la víctima intentaba cruzar la arteria cuando no advirtió la presencia del vehículo.

Asimismo, el conductor tampoco logró detenerse a tiempo y terminó arrollando al peatón. Debido a las lesiones sufridas, la persona murió en el lugar. Los socorristas acudieron para brindarle asistencia, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La Policía de Tránsito y personal de Medicina Legal también llegaron a la escena para realizar los procedimientos correspondientes. Durante las diligencias, uno de los carriles permaneció cerrado.