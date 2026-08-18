Carretera de Oro estrena iluminación para reforzar la seguridad vial en San Martín

La iluminación de un tramo de la carretera de Oro en San Martín fue recibida con aceptación por conductores y peatones, quienes destacaron la mejora de visibilidad en una vía que permanecía oscura durante las noches. La obra busca facilitar el tránsito y reforzar la seguridad vial en este sector.

El proyecto contempla iluminar alrededor de 22 kilómetros de la carretera de Oro y forma parte de un plan que comprende más de 100 kilómetros de carreteras en diferentes puntos del país.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, señaló que la iluminación busca contribuir a la reducción de accidentes y mejorar la visibilidad de conductores y peatones. Según indicó, el proyecto de esta primera fase culminará este año.