Carreras universitarias en el área tecnológica entre las más demandadas

Las carreras relacionadas con la tecnología están ganando mayor preferencia entre los jóvenes. Según el informe de estadísticas de educación superior 2024, estas áreas superan las 9,000 inscripciones.

Esta tendencia está relacionada con los cambios y las nuevas exigencias del mercado laboral, que demandan profesionales con conocimientos especializados en áreas que evolucionan de manera constante, explican autoridades de instituciones que ofrecen formación técnica.

Las carreras vinculadas con el área de salud también superan las 9,000 inscripciones de nuevo ingreso. Le siguen las áreas de economía, administración y comercio, que registran más de 7,700 estudiantes de nuevo ingreso, en promedio, cada año.

Para la población, esta preferencia también está relacionada con las oportunidades de empleo que ofrece el nuevo escenario laboral.

Algunos jóvenes también señalaron que las carreras técnicas y el aprendizaje de idiomas pueden representar mayores oportunidades de ingresos y empleo a largo plazo.