Carrera saludable UES

Cerca de 300 estudiantes y trabajadores de la Universidad de El Salvador participaron en la primera carrera saludable organizada por la Facultad de Medicina, previo a la actividad, uno a uno fueron evaluados, para garantizar que pudieran ser parte de este evento sin ningún inconveniente. Posteriormente realizaron un proceso de calentamiento.

Tras el banderillazo de salida, los participantes realizan un circuito para recorrer distancias de 2 o 5 kilómetros según su elección.

Señalan que actualmente es muy importante que tanto jóvenes como adultos realicen actividades físicas, ya que esto puede traer varios beneficios para la salud.

Este tipo de actividades también contribuyen a mejorar la salud mental de las personas, ya que actualmente se han detectado varias afectaciones.

La inscripción para participar en esta carrera fue gratuita, la UES, busca promover estilos de vida saludables por lo que próximamente estarán realizando nuevas actividades.