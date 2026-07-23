Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anuncian que serán padres por segunda vez

El cantante Carlos Rivera y su esposa Cynthia Rodríguez confirmaron este martes que esperan su segundo hijo, una niña llamada María, a través de una emotiva publicación en Instagram donde aparecen las manos de la pareja y su hijo León sobre una manta rosa, acompañadas por zapatitos de bebé, una rosa y el nombre formado con pétalos.

El intérprete de «Te esperaba» expresó su emoción en el mensaje que acompañó la publicación, donde escribió que Dios los ha bendecido nuevamente y que la fe los hizo buscar a su hija, a quien aman sin conocerla aún.

La imagen muestra a León, el hijo mayor de la pareja, listo para convertirse en hermano mayor, mientras los seguidores han inundado la publicación con mensajes de felicitación. La familia espera con inmensa ilusión la llegada de la nueva integrante.