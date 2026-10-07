Cargadores del mercado La Tiendona sostienen a sus familias con la descarga de camiones 

Cargar pesos en los principales mercados de El Salvador es un oficio que ha sacado a flote la economía de muchas familias, y en un día de mucha descarga de productos los trabajadores pueden llegar a ganar hasta 35 dólares, en el mercado La Tiendona.

Los cargadores, que llevan alrededor de cuatro años descargando camiones, señalaron que aunque el trabajo es pesado se adaptan con la práctica, y que dependiendo de cómo surja la mañana pueden ganar entre 20 y 40 dólares según cuántos camiones descarguen.

Destacaron que necesitan una buena alimentación con carbohidratos y proteína, además de resistencia y no fumar ni tomar.