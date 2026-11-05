Cardi B muestra por primera vez el rostro de su hijo Grey en su primer cumpleaños

La rapera Cardi B reveló el nombre y el rostro de su hijo Grey con motivo de su primer cumpleaños. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, celebró el natalicio del niño, el único que comparte con el receptor de los New England Patriots.

En el mensaje, la artista expresó que solo ha pasado un año desde que conoció a su hijo, pero siente como si lo hubiera tenido toda la vida a su lado. Relató que lo llevó en su vientre durante una de las etapas más inciertas y estresantes de su existencia.

Añadió que tenerlo dentro de ella durante ese proceso le dio una fuerza adicional. Concluyó que el niño le ha dado un nuevo significado a lo que implica un día gris.