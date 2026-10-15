Cardenal Rosa Chávez ve esperanza en posible liberación de colaboradores de pandillas

El cardenal Gregorio Rosa Chávez expresó esperanza ante el anuncio del presidente Nayib Bukele sobre la revisión de casos de personas detenidas y acusadas de colaborar con pandillas, a quienes el Gobierno evalúa ofrecer una posible liberación anticipada bajo monitoreo. El religioso consideró que esta iniciativa podría abrir una oportunidad para el diálogo.

Rosa Chávez calificó estas posibles liberaciones como una señal de esperanza y manifestó su deseo de que se conviertan en un puente para dialogar sobre situaciones que, a su juicio, no pueden continuar como están.

También cuestionó el impacto del régimen de excepción y del sistema penitenciario en los derechos humanos, y señaló que existen estudios que cuestionan ese camino.