Cardenal Rosa Chávez pide una democracia funcional y diálogo previo a elecciones de 2027

El cardenal Gregorio Rosa Chávez llamó a construir una democracia funcional y espacios de diálogo que permitan la participación popular en la toma de decisiones, de cara a las elecciones presidenciales, legislativas y municipales programadas para el 28 de febrero de 2027

Durante su intervención, subrayó que la ciudadanía debe ser protagonista en las decisiones del país y no limitarse a sufrir las medidas adoptadas desde las instituciones

Rosa Chávez también se refirió a la nueva prórroga del régimen de excepción aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa y afirmó que el reto actual es encontrar caminos para alcanzar la paz. Según indicó, es necesario escuchar a las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento dentro del país.