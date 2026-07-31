Cardenal Gregorio Rosa Chávez hace un llamado al diálogo para elecciones 2027

El cardenal Gregorio Rosa Chávez señaló que en el país es necesario que la democracia funcione, así como la creación de espacios de diálogo que permitan a la población participar en la toma de decisiones. Las votaciones presidenciales, legislativas y municipales están programadas para el 28 de febrero de 2027.

Durante su intervención, también se refirió a la nueva prórroga del régimen de excepción aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa.

Según datos del Tribunal Supremo Electoral, para 2024 el registro electoral alcanzaba cerca de 6,214,399 personas, de las cuales más de 3,256,205 son mujeres y 2,958,194 son hombres; además, más de 700,000 ciudadanos radican en el exterior.