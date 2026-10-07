Estados Unidos sigue su campaña contra la migración irregular ahora enfocada a las caravanas migrantes, como la más reciente que partió de Honduras conformada por al menos 600 personas entre ellos salvadoreños. La embajada norteamericana en El Salvador advirtió que toda caravana de inmigrantes fracasará, un mensaje contundente dice Cesar Ríos, que no se apega a la realidad de los países.

La necesidad de empleo y seguridad económica siguen siendo parte de los factores que promueven este tipo de movilizaciones, afirman el experto.

Otros especialistas como Oscar Díaz no descartan que las caravanas de migrantes puedan ser usadas para sacar provecho político antes de las elecciones de medio termino en Estados Unidos, o incluso puedan haber detrás redes de traficantes.

Durante el segundo mandato de Donald Trump se han formado dos caravanas de inmigrantes; la primera que partió desde Tapachula, México en enero de 2025 con más de 1,000 personas, y la segunda denominada fe y esperanza con Dios que salió desde Honduras a finales del mes pasado.