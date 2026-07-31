Capturan a tres agentes antinarcóticos por presunto cohecho durante control vehicular

Tres miembros de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil fueron capturados por el presunto delito de cohecho.

De acuerdo con las autoridades, los agentes intervinieron a un conductor de un pickup en un retén instalado sobre la carretera que conecta San Cristóbal la Frontera con Santa Ana.

Según la denuncia, durante la inspección los policías introdujeron sin previo aviso a un canino al vehículo, el cual habría dañado documentos importantes. Al reclamar por lo ocurrido, los agentes presuntamente le exigieron el pago de 200 dólares, advirtiéndole que, de lo contrario, tendría problemas.

Los agentes fueron identificados como Alfredo Navarro, Carlos Miranda y José Godínez.