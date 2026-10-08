Capturan a presunto gatillero de la MS-13 tras alerta ciudadana en Colón

Unidades de las fuerzas especiales capturaron a un presunto gatillero de la MS-13 en el cantón Lourdes, distrito de Colón. La intervención se originó tras una alerta ciudadana que lo señalaba como responsable de un asalto a mano armada.

Tras ubicar al sospechoso, las autoridades le incautaron un arma de fuego, munición, dispositivos móviles y la motocicleta presuntamente empleada en los ilícitos. Un video lo vincula con robos recientes en perjuicio de estudiantes de la zona.

Según los registros oficiales, el detenido posee un historial delictivo que data desde el año 2005. Ese historial incluye cargos por homicidio agravado, secuestro agravado, violación, agrupaciones ilícitas y tenencia ilegal de armas. Será puesto a disposición de las instancias judiciales por portación ilegal de arma de fuego, robo agravado y agrupaciones ilícitas.